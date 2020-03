Koronawirus w Azji: Igrzysk latem nie będzie?

Jej zdaniem można to interpretować jako zapis pozwalający na przełożenie igrzysk - pod warunkiem, że odbędą się one do końca 2020 roku.

Igrzyska olimpijskie w Tokio - zgodnie z planem - mają odbyć się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia.

Hashimoto zapewniła, że japoński rząd robi wszystko co możliwe, aby igrzyska mogły odbyć się w terminie.

Zgodnie z umową powierzającą Tokio rolę gospodarza Igrzysk odwołać je może tylko MKOl.

Jak dotąd na całym świecie w wyniku zarażenia się koronawirusem zmarło 3127 osób, zaraziło się nim 92165 osób.

W Japonii wirusa jak dotąd wykryto u 284 osób, sześć z nich zmarło.