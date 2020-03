Japonia: Koronawirusa wykryto już u tysiąca osób

Mimo rosnącej liczby zachorowań szef gabinetu premiera Japonii, Yoshihide Suga poinformował, że kraj - w bliskiej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim - nadal zgodnie z planem przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich, które mają rozpocząć się w Tokio 24 lipca.

Zajmująca się przygotowaniami do igrzysk w japońskim rządzie, Seiko Hashimoto we wtorek przyznała jednak, że umowa na organizację igrzysk z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim jest sformułowana tak, iż można zrozumieć, że igrzyska muszą być zorganizowane do końca 2020 roku, co stwarza możliwość ich przełożenia.

Hashimoto stwierdziła też, że koniec maja będzie ostatecznym terminem, w którym będzie można podjąć decyzję ws. ewentualnego odwołania igrzysk w Tokio.

Największe w Japonii ognisko koronawirusa znajduje się obecnie na wyspie Hokkaido, gdzie wykryto ponad 70 przypadków zachorowań.

Na całym świecie w wyniku zarażenia się koronawirusem zmarło dotychczas 3201 osób, a zaraziło się nim 92787.