Przez Google.pl można już rezerwować hotele

Google wprowadził do wersji wyszukiwarek prowadzonych w językach wybranych krajów możliwość rezerwowania hoteli. Wcześniej usługa była dostępna tylko w języku angielskim

Book on Google, bo tym rozwiązaniu mowa, jest już dostępny w polskiej wersji wyszukiwarki. Poza naszym krajem firma udostępniła je w Niemczech, Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce i Szwecji - informuje portal Mirai. Wcześniej hotele można było rezerwować tylko na stronach amerykańskiej, angielskiej, australijskiej i nowozelandzkiej. Oznacza to, że nasi internauci nie muszą rezerwować pobytów w hotelach na całym świecie przez google.com, teraz mogą to zrobić przez google.pl.

Poniżej dalsza część artykułu

Book on Google jest połączony z usługą reklamową Google Hotel Ads, które umożliwia internautom rezerwowanie hoteli bez konieczności wychodzenia z wyszukiwarki. Chodzi o to, żeby użytkownik nie uciekł, co często się zdarza w czasie przechodzenia z jednej strony z ofertami na drugą, szczególnie przy korzystaniu z urządzeń mobilnych. Google stosuje zupełnie inny model niż wyszukiwarki meta, na przykład Trivago, z których kupujący przekierowany jest do internetowej agencji turystycznej lub do hotelu.

Obiekty, które wykupią kampanię reklamową na Hotel Ads, nie muszą dopłacać za korzystanie z opcji „Book on Google".