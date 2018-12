Grecja - rejestrowanie wynajmu krótkoterminowego opłacalne

Wprowadzenie rejestru mieszkań wynajmowanych na krótki czas opłacało się - twierdzi grecki Urząd do spraw Przychodów Publicznych - bo dzięki temu zyskuje się dane i zarabia pieniądze

Grecki Urząd do spraw Przychodów Publicznych (AADE) wprowadził na początku tego roku obowiązek elektronicznego rejestrowania mieszkań i innych obiektów wynajmowanych turystom w systemie krótkoterminowym. Z pierwszego podsumowania wynika, że decyzja się opłacała – system nie tylko dostarcza danych, ale jest też źródłem dodatkowych pieniędzy do budżetu.

Jak informuje AADE, na który powołuje się portal Greek Travel Pages, dzięki międzynarodowym umowom z firmami obsługującymi płatności zagraniczne, otrzymuje od nich dane Greków, którzy wynajmują lokale na krótki czas przez platformy internetowe. Obejmują one wszystkie dane podatnika, w tym NIP i jego przychody z tytułu tej działalności.

Do opłacenia pobytu zamawianego przez internet najczęściej wykorzystywane są karty kredytowe. Podczas gdy trzy lata temu zarejestrowano tysiąc transakcji na łączną kwotę 250 tysięcy euro, to w 2017 roku było ich już 34 tysiące i opiewały na 9,5 miliona euro. AADE porównuje teraz te dane z deklaracjami podatkowymi właścicieli lokali i jednocześnie sprawdza, czy wynajmujący stosują się do nowych przepisów regulujących wynajem krótkoterminowy.

W początkach tego roku Komisja Europejska wezwała Airbnb do przedstawienia propozycji rozwiązań, które będą zgodne z warunkami i polityką cenową Unii Europejskiej. Firma zadeklarowała między innymi, że będzie współpracować z władzami Grecji, aby wszyscy, którzy wynajmują mieszkania przez portal, rejestrowali się w systemie AADE.