Odpoczywaj, Ibis się zajmie twoim Instagramem

„Relax we post" to nowa usługa, którą testuje Ibis w Zurychu i Genewie. Sieć zatrudniła blogerów, którzy zamieszczają posty na Instagramie gości hotelowych w czasie, kiedy oni sami zwiedzają

Usługa powstała głównie z myślą o młodych ludziach, milenialsach, którzy hołdują zasadzie, że jeśli dane wydarzenie nie zostało utrwalone na zdjęciu to znaczy, że nie miało miejsca. Cel podróży często wybierają kierując się myślą, czy da się go efektownie pokazać na Instagramie. Dotyczy to również samego hotelu - wynika z badania brytyjskiego dziennika „The Independent". „Konieczność" zamieszczania zdjęć w mediach społecznościowych jest jednak dla wielu osób źródłem stresu, a niektórzy turyści decydują się nawet na cyfrowy detoks.

Właśnie tym klientom chce pomóc sieć Ibis. Doświadczeni twórcy internetowi mają zadbać o ich profile na Instagramie. Wiceprezes do spraw operacyjnych w AccorHotels na Europę Centralną Philippe Alanou zapewnia, że firma z uwagą analizuje trendy społeczne i dopasowuje do nich swoją ofertę.

W okresie testowym 16 znanych blogerów, którzy sami mają wielu fanów na Instagramie, będzie zamieszczać posty w imieniu gości Ibisa. Do współpracy zostali zaproszeni między innymi Sylwina (55 tysięcy fanów), Sara Leutenegger (106 tysięcy) i lajfstajlowa blogerka z Genewy Cristina Gheiceanu (144 tysięcy fanów).

Klienci, którzy chcą skorzystać z usługi, muszą podać hasło dostępu do swojego konta na Instagramie, bloger przez weekend będzie zamieszczał zdjęcia lub filmy i tworzył w ten sposób historię wyjazdu. Na życzenie może też zająć się odpowiadaniem na komentarze, jakie pojawią się pod publikacjami. Turysta skorzysta zarówno z doświadczenia profesjonalnego blogera, jak i z jego wiedzy o mieście.

Sam użytkownik może przedstawić też swoje uwagi dotyczące rodzaju publikowanych zdjęć – jeśli na przykład jest wegetarianinem, na jego stronie nie pojawią się zdjęcia potraw mięsnych. Usługę mogą zamówić goście wszystkich 17 hoteli sieci w Genewie i Zurychu w okresie od 3 listopada do 2 grudnia na stronie internetowej www.relaxwepost.ch. Skorzystanie z niej jest bezpłatne.