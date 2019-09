Jarosław Nowak prezesem Elbestu Hotels

Jak podaje spółka w komunikacie, Jarosław Nowak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Stosunków Międzynarodowych tej uczelni. Od połowy lat 90, był m.in. udziałowcem, właścicielem i prezesem kilku firm krajowych, a od 2010 roku również zagranicznych, m. in. w Federacji Rosyjskiej i Kazachstanie. W latach 1998-1999 jako doradca prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki współtworzył Polską Organizację Turystyczną, a następnie, do 2003 roku, był dyrektorem biura POT w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju był dyrektorem Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie m. in. inicjował powołanie Łódzkiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W latach 2006-2007 był Komisarzem Roku Polskiego w Izraelu. Do 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.