Accor wprowadza nową markę hotelową

Klientom hotele greet oferują „niestandardową gościnność, która jest otwarta na świat" i możliwość wspólnego spędzania czasu, a właścicielom hoteli „swobodę i elastyczność" działania. Jak zapewnia Accor, jego jedyne wymagania to logo w częściach wspólnych, duży stół dla gości do wspólnego spędzania czasu oraz zapewnienie, że 20 procent pokojów może pomieścić od czterech do sześciu osób.