Od stycznia nowy system klasyfikacji hoteli

Organizacja zrzeszająca hotele, Hotelstars Union (HSU), poinformowała, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będzie nowy system oceny obiektów oparty na 250 kryteriach. Stosować go mają jednak tylko członkowie HSU. Telewizja Ntv podaje na swojej stronie internetowej, że katalog wspomnianych zasad ma być opracowany do października tego roku i obowiązywać do 2025 roku. Kraje członkowskie będą miały czas na wdrożenie go do 1 stycznia 2021 roku.

