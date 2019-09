Moje Hotele - ruszył nowy program lojalnościowy

Spółka Hotele i Gastronomia Plus działająca w branży hotelarskiej i gastronomicznej - zajmuje się między innymi szkoleniami i doradztwem, świadczy też usługi dla około stu hoteli i restauracji działających w ramach sieci Hotele Plus - uruchomiła program lojalnościowy Moje Hotele dla obiektów noclegowych, gastronomicznych i turystycznych, o czym informuje w komunikacie.

- Największe marki hotelowe mają odpowiednią infrastrukturę, budżet i wystarczająco bogatą listę własnych obiektów i usług dodatkowych, by stworzyć rozbudowany program lojalnościowy, dlatego naszą ofertę kierujemy do niezależnych hoteli i restauracji - mówi prezes Hoteli i Gastronomii oraz pomysłodawca projektu, Piotr Tabor.

Goście mogą również licytować noclegi - ich ceny zaczynają się od złotówki. - To nowość na polskim rynku, dotąd nikt nie oferował usług w ten sposób - podkreśla Tabor. - Myślę, że licytacje przyciągną uwagę klientów i zachęcą do udziału w programie. Licytując, można kupić nocleg w bardzo atrakcyjnej cenie. Hotele na tym nie stracą, bo pula pokojów dostępna w licytacji jest ograniczona, za to potencjał marketingowy takiej inicjatywy jest bardzo duży - przekonuje.