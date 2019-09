Egipt na nowo ocenia hotele

System kategoryzacji nie był zmieniany od 2006 roku - informuje portal Egypt Today. Jak zapewnia minister turystyki Egiptu Rania al Maszat, nowy system oceny hoteli, który powstał we współpracy ze Światową Organizacją Turystyki (UNWTO) i Egipskim Stowarzyszeniem Hoteli, jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Dla kraju to kolejny krok na drodze do poprawy konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

