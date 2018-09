Q Hotele w szeregach IGHP

Sieć hoteli Q Hotel przystąpiła do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W sumie organizacja skupia ponad 350 hoteli z łączną liczbą ponad 36 tysięcy pokojów

Członkami IGHP jest też 25 dostawców branży hotelarskiej, pięć szkół, jedna fundacja i jeden instytut.

Sieć Q Hotel tworzą cztery czterogwiazdkowe obiekty: Q Hotel Plus Kraków (tuż przy Centrum Kongresowym ICE Kraków), Q Hotel Plus Wrocław, Q Hotel Grand Cru Gdańsk (naprzeciw Muzeum II Wojny Światowej) i Q Hotel Plus Katowice (obok dworca kolejowego). Do sieci należy też trzygwiazdkowy Q Hotel Kraków w dzielnicy Bronowice.

Wśród hoteli, które dołączyły do IGHP w pierwszej połowie roku, znalazły się między innymi: Baltic Hotel Gdynia, Hotel Kawallo, Best Western Trybunalski, Hotel Patio Wrocław, Hotel Trio Białystok, Hotel Fabryka Wełny, Willa Port Art & Business, Holiday Inn Dąbrowa Górnicza, Zalesie Mazury Active Spa oraz hotele zarządzane w ramach Grupy DeSilva, w tym: DeSilva Premium Opole, De Silva Premium Poznań, Victor Pruszków by DeSilva, Mercure Częstochowa Centrum, Mercure Opole, Mercure Jelenia Góra, Mercure Karpacz Skalny, Ibis Częstochowa i Ibis Katowice Zabrze.

IGHP jest organizacją zrzeszającą podmioty branży hotelarskiej w Polsce. Lobbuje na rzecz rozwoju hotelarstwa, wspiera inicjatywy gospodarcze członków, opracowuje opinie branżowe w interesie członków izby i branży, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Izba organizuj specjalistyczne kampanie i szkolenia z kluczowych dla hotelarzy zagadnień (np. dotyczące RODO czy tzw. nowej ustawy turystycznej) - czytamy w komunikacie IGHP.