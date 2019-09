Inwestorzy zainteresowani hotelami o niższym standardzie

W 2019 roku na polskim rynku odbyły się dwie duże transakcje kupna obiektów o wysokim standardzie. W pierwszym kwartale fundusz typu private equity Patron Capital kupił warszawskiego Sheratona z 350 pokojami, a spółka Unirest nabyła dwa hotele w Krakowie działające pod markami Hiltona - DoubleTree by Hiton & Convention Centre i Hampton by Hiton z łącznie 393 pokojami. Oferta najdroższych hoteli z więcej niż 200 pokojami jest jednak bardzo ograniczona, co więcej, brakuje gruntów pod takie inwestycje.