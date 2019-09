Poznański Moxy rekrutował załogę na targu

Nocny Targ Towarzyski, który mieści się w dawnych halach naprawczych PKP, to popularne, letnie miejsce spotkań poznaniaków i turystów. Odbywają się tam między innymi przedstawienia i koncerty, można też posilić się w licznych food truckach.

Skąd pomysł na taką rekrutację? „Marka Moxy stawia na młodych ludzi, którzy są bardzo otwarci, kontaktowi i optymistyczni. Hotelem kieruje nie dyrektor, a kapitan, natomiast personel to załoga. Pracownicy są wielozadaniowi, a ich wspólną cechą jest pogoda ducha. Dlatego bez wahania postawiono na Nocny Targ Towarzyski, który skupia pozytywnych, lubiących dobrą zabawę ludzi" - czytamy w komunikacie.

Moxy Poznań Airport otworzy się jeszcze w tym roku. To drugi, po Moxy Katowicach Airport, hotel tej marki należący do PHH. Sama marka należy z kolei do sieci Marriott International.