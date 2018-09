Polish Prestige Hotels zmienił się w Harmony Prestige Hotels

Fundacja Polish Prestige Hotels zmieniła nazwę na Harmony Polish Hotels. Nowe logo ma łączyć tradycję i powagę z nowoczesnością i różnorodnością

Funkcjonująca od 1997 r. grupa marketingowa Polish Prestige Hotels w marcu zeszłego roku połączyła się z Heritage Hotels Poland. Od tego czasu rozpoczęła pracę nad strategią marketingową połączonych organizacji pod nową nazwą.

Harmony Polish Hotels to "największe w Polsce konsorcjum marketingowe, które wspiera polskie hotele niezależne w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku oraz tworzeniu wartości dodanej dla gości hotelowych".

Jak czytamy w komunikacie, "nowa nazwa konsorcjum jest symbolem zmiany, komunikuje nowe otwarcie i współdziałanie różnorodnych i wyjątkowych w swoim charakterze hoteli, które oferują wychodzący poza standardy rynkowe wysoki poziom usług oraz unikalne doświadczenie prawdziwie polskiej gościnności, pod nowym wspólnym logo".

- Zależy na wykreowaniu wizerunku marki organizacji dynamicznej, nowoczesnej, z wizją i jasnym przekazem korzyści, będącej autorytetem w branży - mówi cytowany w komunikacie prezes organizacji Krzysztof Jędrocha. - W ostatnich latach turyści poza dobrym standardem zakwaterowania w czasie podróży, coraz częściej poszukują unikalnych doświadczeń, emocji i wzruszeń, które mogą zabrać ze sobą oprócz pamiątek i selfie. Większego znaczenia nabiera już nie to, co luksusowe, ale to, co autentyczne, lokalne i wyjątkowe. Dlatego fundacja przyjęła nową strategię, w tym markę, która mając na uwadze stały wzrost świadomości gości, zapewniać ma gwarancję jakości, zaufania i unikalnego doświadczenia podczas pobytu w naszych hotelach.

Strategia zakłada przyciąganie kolejnych członków, głównie hoteli z segmentu premium. Według ekspertów z branży - przekonuje fundacja w komunikacie - proces zmian przyczyni się do upowszechnienia znajomości marki organizacji w branży hotelarskiej i wśród gości.

- Jesteśmy otwarci na współprace? z wyjątkowymi polskimi hotelami. Wspólnie z dużo większą siłą możemy oddziaływać na rozwój niezależnych polskich hoteli i rozwiązywać problemy branży – przekonuje Jędrocha.

Fundacja Polish Prestige Hotels, zrzesza ponad 40 niezależnych obiektów hotelowych o zróżnicowanym, wyjątkowym charakterze, ciekawie położonych w Polsce.

