Więcej turystów w bułgarskich hotelach

Z danych bułgarskiego Urzędu Statystycznego wynika, że od stycznia do czerwca tego roku przychody obiektów noclegowych z co najmniej dziesięcioma łóżkami wzrosły o 2,9 procent rok do roku. Łącznie we wspomnianym okresie turyści skorzystali z ponad 3,2 miliona noclegów, co oznacza wzrost o 2,9 procent, a licząc tylko gości krajowych - o 4,3 procent.

Poniżej dalsza część artykułu