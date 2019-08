Egipscy hotelarze narzekają na koszty, chcą podnieść ceny

Z informacji Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych Południowego Synaju wynika, że zarówno hotelarze jak i przedstawiciele agencji obsługujących na miejscu zagranicznych touroperatorów i ich klientów (incoming) zwrócili się do swoich zagranicznych partnerów z prośbą o ponowne przeanalizowanie cen wycieczek do Egiptu – informuje portal Atorus. Ich zdaniem, należy je podnieść.I to już na sezon zimowy, który zaczyna się w październiku.

Poniżej dalsza część artykułu