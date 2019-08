Awanse w Louvre Hotels Group

Mateusz Lewandowski z branżą hotelarską związał się w 2010 roku - podaje Louvre Hotels Group (LHG) w komunikacie. Do LHG dołączył dwa lata później. Najpierw pracował w recepcji hotelu Premiere Classe w Warszawie, skąd w 2012 roku przeniósł się do działu rezerwacji. Po roku dołączył do działu sprzedaży i przez dwa kolejne lata zajmował się pozyskiwaniem klientów korporacyjnych dla warszawskich hoteli LHG. W 2017 roku został kierownikiem ds. kluczowych klientów wszystkich należących do sieci hoteli w Polsce.