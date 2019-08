Londyn: Gigantyczna kara za nielegalny wynajem

Z wyciągów bankowych wynikało, że londyńczyk oferował zakwaterowanie przez portal od wielu lat. Kiedy proceder wyszedł na jaw, Harman stracił prawa do lokalu, a kiedy złożył odwołanie, urząd ukarał go grzywną w wysokości 110 tysięcy funtów. To jedna z najwyższych nałożonych dotychczas kar.

Urząd w Westminsterze apeluje do rządu, by zaostrzył przepisy i zmusił wynajmujących do rejestracji lokali. Z podobnym żądaniem wystąpił burmistrz Londynu Sadiq Khan. Według Airbnb na portalu dostępnych jest ponad 77 tysięcy ofert, szacuje się, że pozostałych oferentów jest około 40 tysięcy. Z tytułu wynajmu przez portal do brytyjskiej gospodarki wpływają rocznie prawie 4 miliony euro. Średnia cena za nocleg w Londynie to 125 euro, w ciągu 12 miesięcy wynajmujący zarabiają średnio 2,9 tysiąca euro.