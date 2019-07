W czerwcu zyskiwały noclegi nieskategoryzowane

Portal policzył na podstawie swoich statystyk, że w czerwcu średnia cena noclegu wzrosła w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej w dwóch kategoriach obiektów. Największą podwyżkę odnotowano w wypadku hoteli czterogwiazdkowych - ich średnia cena wzrosła o 2,55 procent, do 331,45 złotego. W większości kategorii obiektów odnotowano spadki średniej ceny. W największym stopniu średnia cena spadła w hotelach luksusowych - o 6,41 procent, do 518,08 złotych.

