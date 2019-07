Klienci wolą drinka niż czysty pokój

Podczas trwania testu udało się zredukować liczbę sprzątań o 10 tysięcy. - Pomysł rezygnacji z codziennego sprzątania nie jest nowy, co nie oznacza, że stracił na aktualności – mówi menedżer a&o Hotels Matthias Posth i dodaje, że to sposób na zmniejszenie zużycia energii i wody.

Od stycznia Posth zajmuje się w a&o Hotels różnymi ekologicznymi projektami. Wielu klientów tej marki to młodzi ludzie, a ich potrzeby i styl życia są świetnym materiałem do przemyśleń i do skorygowania zasad sieci. Jedna z nich zakłada zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwo pracuje nad raportem poświęconym temu zagadnieniu, który ma być gotowy do końca roku. Chodzi między innymi o zastosowanie ekologicznych środków czystości, ograniczenie ich ilości, szczególnie chloru, czy zamontowanie oświetlenia LED.