Więcej Radissona w Zdrojowej

Zdrojowa i Radisson Hotel Group poinformowały dzisiaj o podpisaniu umowy na dwa kolejne hotele. Obie firmy są partnerami od 2017 roku, kiedy to otworzyły Radisson Blu Resort w Świnoujściu. Zachęcone udaną współpracą zamierzają kontynuować współpracę. Radisson Resort Szklarska Poręba i Radisson Resort Kołobrzeg będą prowadzone przez Radisson Hospitality AB na podstawie międzynarodowej umowy franczyzowej ze Zdrojową Invest & Hotels.

Z kolei otwarcie Radisson Resort Kołobrzeg Zdrojowa planuje na lato 2020 roku. Będzie to pierwszy hotel tej międzynarodowej marki w jednym z największych polskich kurortów nadmorskich. Obiekt będzie miał 209 pokojów, strefę spa & wellness i aquapark.

Wróblewski wyjaśniał, że jego firmę interesuje obecnie budowa hoteli stricte wypoczynkowych w znanych miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych. Szczególnie nad morzem i w górach. - Warmia i Mazury czy Bieszczady zupełnie nas nie interesują, to za mały rynek - deklarował.

Jak mówił, oszczędny, spokojny skandynawski styl, z jakim wiąże się marka Radisson i jej kultura działania, są istotne dla jego firmy, ze względu na to, że dużą część gości hoteli Zdrojowej stanowią Niemcy i Skandynawowie.

Zdrojowa ma w tej chwili w swoich hotelach i condohotelach 1400 pokojów. Według Wróblewskiego to największa sieć tego typu w kraju. Firma współpracuje z różnymi markami, w tym z Radissonem i Hiltonem. Zatrudnia 1200 osób. Średnie roczne obłożenie jej obiektów to 70 procent, ale w wypadku Radisson Blu Resort w Świnoujściu sięga ono już 80 procent, co Wróblewski określił jako zbyt duże.