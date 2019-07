Oferty Airbnb bardziej przejrzyste

Po wprowadzeniu zmian już na etapie wyszukiwania użytkownicy widzą na stronie całkowitą cenę pobytu z uwzględnieniem wszystkich opłat (na przykład podatek noclegowy, koszt sprzątania). Aribnb wyraźnie zaznacza też, czy wynajmujący jest prywatnym czy zawodowym gospodarzem, na stronie znajduje się także odniesienie do platformy internetowego rozstrzygania sporów wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do przeprowadzenia tej procedury.

„W te wakacje Europejczycy dostaną to, co widzą, rezerwując zakwaterowanie. Porównywanie i rezerwowanie hotelu lub innego zakwaterowania przez internet stało się szybkie i łatwe. Konsumenci mogą teraz mieć pewność, że cena wyświetlona na głównej stronie, to cena, którą ostatecznie zapłacą. Jestem bardzo zadowolona, że Airbnb wyraziło gotowość do współpracy z Komisją Europejską i organami krajowymi ds. ochrony konsumentów nad ulepszeniem zasad funkcjonowania platformy. Spodziewam się, że inne platformy wezmą przykład z Airbnb" - komentuje komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová.

