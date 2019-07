Orbis zmienił adres

Jak pisze w komunikacie biuro prasowe firmy hotelarskiej, wybór miejsca pracy odbył się z udziałem pracowników. Atutem Lumenu było jego położenie przy Dworcu Centralnym, co daje dostęp do komunikacji miejskiej, kolejowej i dogodne połączenie z Lotniskiem Chopina o bliskości usług nie wspominając. Do Lumenu przeniesiono wszystkich pracowników centrali - firma nie chce jednak ujawnić, jaka to liczba.