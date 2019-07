Polscy hotelarze chcą pozbyć się plastiku

Izba chce dotrzeć do hotelarzy ze wskazówkami, które pozwolą ograniczyć ilość odpadów plastikowych w obiektach hotelarskich i w ten sposób włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rozpoczęła więc kampanię edukacyjną przeznaczoną dla branży hotelarskiej.

– O szkodliwości plastiku i jego ogromnej ilości w środowisku mówi dzisiaj cały świat – mówi prezes IGHP Ireneusz Węgłowski, cytowany w komunikacie Izby. Korzystając z pozycji największej organizacji samorządu w naszej branży, apelujemy do hotelarzy o zmniejszenie ilości plastiku zużywanego w obiektach hotelowych. Jestem przekonany, że my, hotelarze, możemy zrobić wiele w tym zakresie, a wdrożenie nawet jednego rozwiązania wpłynie pozytywnie na nasze otoczenie

Poradnik radzi na przykład, by wałówkę na wynos (lunch boxy) pakować gościom w torby papierowe, w restauracjach wymienić plastikowe podkładki na papierowe lub płócienne, a zamiast plastikowych sztućców podawać drewniane. Wszędzie gdzie się da zamieniać plastik na opakowania szklane, papierowe, metalowe lub z masy biodegradowalnej.

- Niektóre hotele sieciowe mają już wypracowane standardy np. w zakresie eliminacji jednorazowych opakowań, plastikowych sztućców czy słomek. Z kolei rodzinne, niewielkie obiekty realizują już własne projekty ekologiczne. Ale zachęcamy wszystkich hotelarzy, również nienależących do IGHP, by dzielili się swoimi doświadczeniami. Warto uczyć się wzajemnie od siebie – dodaje Węgłowski.

Działania promujące społeczną odpowiedzialność biznesu są istotną kwestią dla IGHP. W kwietniu 2017 r. Izba podpisała zobowiązanie do przestrzegania, promowania i wdrażania wartości odpowiedzialnego oraz zrównoważonego rozwoju turystyki określonych w Globalnym Kodeksie Etyki w Turystyce. Jednym z ważniejszych wyzwań branży jest także przeciwdziałanie turystyce seksualnej. W tym celu IGHP zawarła porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, na mocy którego promuje wśród swoich członków „Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce" (The Code of Conduct).

