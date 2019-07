Accor nie marnuje jedzenia

Sieć Accor podjęła współpracę z twórcami aplikacji „Too Good To Go", dzięki której przygotowane dania, których goście nie zamówili przez cały dzień, pod jego koniec będą wystawione na sprzedaż. Skorzystać mają na tym wszyscy - hotelarze, klienci i środowisko.

Użytkownicy mogą przez aplikację zamawiać paczki-niespodzianki, za które zapłacą o wiele mniej niż wynosi ich pierwotna cena. Koszt takiego posiłku waha się od 4,9 do 8,9 franka, normalnie trzeba by za niego zapłacić od 15 do 27 franków. Na pół godziny przed zamknięciem lokalu czy sklepu klient odbiera jedzenie we wskazanym miejscu. W ten sposób można uratować śniadania, obiady i kolacje. Po udanych testach Accor włączył do projektu 27 obiektów w Szwajcarii i zapowiedział, że z czasem wezmą w nim udział kolejne.