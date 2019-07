Sabre: Milion miejsc noclegowych w jednym systemie

Content Services for Lodging to odpowiedź na potrzebę uporządkowania rozdrobnionej oferty noclegowej - informuje Sabre w komunikacie. System skupia oferty z różnych źródeł - Globalnych Systemów Dystrybucji (GDS), platform z ofertami, takich jak Booking.com, Bedsonline czy Expedia, oraz baz agencji turystycznych. Content Services for Lodging będzie zintegrowany z narzędziem dla biur podróży Sabre Red 360, nad którym pracuje krakowski oddział Sabre.

Poniżej dalsza część artykułu