Jacek Szymanowicz dyrektorem operacyjnym AMW Hotele

Jacek Szymanowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie - podaje Polski Holding Hotelowy (PHH) w komunikacie. Pracę w branży hotelarskiej rozpoczął w 2002 roku w szczecińskim Novotelu, gdzie był między innymi kierownikiem recepcji, kierownikiem sprzedaży i - do 2010 roku - p.o. dyrektora generalnego. W kolejnych latach był dyrektorem w sieci Focus odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektów w Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy. Od września 2018 roku do czerwca 2019 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora warszawskiego hotelu Renaissance Warsaw Airport.

Jak czytamy w komunikacie, spółka AMW Hotele to kluczowy podmiot w procesie konsolidacji obiektów hotelowych należących do Skarbu Państwa (powstała w 2005 roku jako Grupa Hoteli WAM, w 2016 roku w związku z likwidacją Wojskowej Agencji Mieszkaniowej została przekształcona w AMW Hotele).

W najbliższym czasie do PHH zostanie włączonych 13 hoteli należących do AMW Hotele - Cassubia w Helu, Royal w Krakowie, Huzar w Lublinie, Reymont w Łodzi, Ikar w Poznaniu, Iskra w Radomiu, Hetman w Rzeszowie, Kapitan i Rycerski w Szczecinie, Kopernik w Toruniu, Belwederski i Mazowiecki w Warszawie i Wieniawa we Wrocławiu. Większość obiektów w przeszłości służyła wojsku jako koszary (na przykład Reymont i Hetman) albo internaty (Wieniawa i Ikar).

Do PHH należą obecnie trzy hotele koło Lotniska Chopina - Renaissance Warsaw Airport, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport, hotele przy portach lotniczych w Gdańsku i Katowicach - Hampton by Hilton Gdańsk Airport i Moxy Katowice Airport, a także wypoczynkowo-konferencyjny Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Wkrótce otworzą się hotele Moxy w Poznaniu (Marriott International) oraz Holiday Inn Express Rzeszów (IHG). Ponadto PHH w ramach umowy o zarządzanie z Polskim Holdingiem Nieruchomości otworzy na przełomie 2020 i 2021 roku Moxy & Residence Inn w Warszawie.