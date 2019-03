Noclegi hotelowe w górę, ale nie wszystkie

Wynajęcie na jedną noc pokoju w Polsce w styczniu kosztowało średnio 247,31 złotego i było o 6,27 procent droższe niż rok wcześniej

Jak podaje spółka eTravel, do której należy serwis Hotele.pl, w styczniu średnia cena pokoju wzrosła we wszystkich kategoriach obiektów, z wyjątkiem hoteli pięciogwiazdkowych. W tych ostatnich zanotowano spadek średniej ceny o niecałe 5 procent, do poziomu 480,60 złotego. W największym stopniu podrożały pokoje w obiektach nieskategoryzowanych (wzrost o 15,37 procent, do 236,11 złotego) i noclegi w hotelach jednogwiazdkowych (wzrost o 7,63 procent, do 190,61 złotego).

Poniżej dalsza część artykułu

W porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku największy wzrost udziału w rynku rezerwacji zanotowały hotele czterogwiazdkowe. Na nocleg w hotelach tej kategorii zdecydowało się 24,95 procent użytkowników serwisu Noclegi.pl, co stanowiło wzrost o 1,02 punktu procentowego.

Z kolei największy spadek udziału rynkowego serwis zaobserwował w wypadku hoteli dwugwiazdkowych. W styczniu hotele tej kategorii wybrało 7,29 procent klientów, czyli o 0,7 punku procentowego mniej niż rok wcześniej.

Największy przyrost liczby rezerwacji w ujęciu rok do roku zanotowano w Zielonej Górze (o 42 procent), Lublinie (o 33 procent) i Warszawie (o 30,5 procent). Miastami, w których najbardziej spadły rezerwacje były Opole (spadek o 28,8 procent), Gdynia (o 24,5 procent) i Olsztyn (spadek o 14,4 procent).

Klienci Hotele.pl rezerwowali noclegi średnio na 6,6 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, czyli o 0,2 dnia później niż w zeszłym roku.