Radisson Hotel & Suites otworzył podwoje w Gdańsku

Nowo otwarty w zabytkowej części miasta Radisson Hotel & Suites, Gdańsk jest pierwszym hotelem marki Radisson w Europie

Radisson Hotel & Suites, Gdańsk jest częścią kompleksu Deo Plaza na Wyspie Spichrzów w dzielnicy Śródmieście, składającego się z apartamentowca, sklepów i restauracji.

„Nowo wybudowany Radisson Hotel & Suites, Gdańsk to ekskluzywny, inspirowany stylem skandynawskim obiekt z segmentu upscale, oferujący pełen zakres usług" - pisze hotel w komunikacie.

Forma budynku, choć nowoczesna, nawiązuje do tradycji architektonicznych Gdańska. Projektanci z pracowni architektonicznych KD Kozikowski Design (budynek) i Loft Magdalena Adamus (wnętrza) użyli wysokiej jakości materiałów, takich jak bursztyn bałtycki, ceramika, cegła, szkło i stal.

W hotelu jest 350 pokojów, z których ponad 20 to apartamenty, a także bar, restauracja, siłownia, centrum spa i basen. Przestrzenie bankietowo-konferencyjne, w tym sala balowa, 13 pomieszczeń i sal konferencyjnych oraz foyer, mają łącznie 1000 metrów kwadratowych powierzchni.

Hotelem zarządza spółka Radisson Hospitality AB.

Radisson jest jedną z ośmiu marek hotelowych należących do Radisson Hotel Group, pozostałe to Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson Red, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson oraz prizeotel.

Radisson Hotel Group ma 1400 hoteli na całym świecie, gdański Radisson Hotel & Suites jest 17. należącym do niej obiektem w Polsce.