Pierwszy Hampton by Hilton w Wielkopolsce

Hampton by Hilton w centrum Poznania jest 11. hotelem tej marki w Polsce, a zarazem 20. obiektem w polskiej sieci Hiltona

Poznański Hampton by Hilton mieści się siedmiokondygnacyjnym budynku przy ulicy Święty Marcin 6. Ma 117 pokoi.

Hotel zaprojektowało biuro architektoniczne AGK Architekci, a wybudowała w miejscu po skwerku i pawilonie handlowym spółka BB Old Town. Wystrój wnętrz to dzieło poznańskiej pracowni Inex Design. Według przedstawicieli inwestora cechuje go prostota i minimalizm, a „komfortowe łóżka" pozwalają „wypocząć po długiej podróży, całodniowej konferencji lub wyczerpującym szkoleniu".

Ponadto w hotelu znajdują się dwie sale konferencyjne oraz przestronny westybul z sześciometrowym biokominkiem i specjalnym miejscem do pracy. Relaks i dobrą formę fizyczną zapewnia całodobowa siłownia.

Hampton by Hilton waz z Hampton Inn by Hilton i Hampton Inn & Suites by Hilton dysponuje 250 tysiącami pokojów w 2430 hotelach na całym świecie.