Radisson zapowiada wprowadzenie nowej marki do Warszawy

Radisson poprowadzi w Warszawie hotel spod nowej marki Radisson Red. Obiekt będzie częścią nowego budynku łączącego różne, głównie mieszkaniowe, funkcje

Szwedzka spółka Radisson Hospitality, należąca do hotelowej grupy Radissona, ogłosiła że jej nowy hotel w Warszawie będzie prowadzony pod nową marką Radisson RED. Czym się będzie wyróżniać? Ma to być "ekskluzywna lifestyle'owa" marka, która połączy "najlepsze inspiracje warszawską muzyką, architekturą i kulturą". "Luźna atmosfera, ciekawa oferta kulturalna, odważny wystrój wnętrz – to wszystko sprawi, że hotel ten będzie miejscem dostarczającym gościom niezapomnianych przeżyć" - czytamy w komunikacie firmy. Cytowany w nim wiceprezes i dyrektor ds. rozwoju w Radisson Hotel Group Elie Younes nazywa nową markę też "odważną, eklektyczną i wesołą marką".

Otwarcie Radissona RED Warsaw planowane jest na 2023 rok. Ten liczący 267 pokojów hotel ma zająć dolną część wielofunkcyjnego 140-metrowego wieżowca Liberty Tower, który powstanie na stołecznej Woli (Grzybowska róg Żelaznej). Hotel będzie dysponować też restauracją, barem, siłownią i przestrzenią spotkań i wydarzeń o powierzchni 820 m2.

Budowa Liberty Tower ma się rozpocząć w przyszłym roku. Inwestorem jest spółka Golub GetHouse. Radisson wynajmie od niej na swój hotel część budynku.

Razem z zapowiadanym hotelem Radisson będzie mieć w Polsce 17 obiektów oferujących prawie 3,8 tysiąca pokojów (już działająacych lub będących w budowie).