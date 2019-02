AccorHotels prezentuje swoje warszawskie włości

12 hoteli własnych, pięć kategorii, sześć marek, 3300 pokojów, 86 sal konferencyjnych, cztery rodzaje restauracji – warszawski Orbis podsumował swój stan posiadania

Zbliża się sezon konferencji i spotkań. AccorHotels postanowił pochwalić się swoimi nieprzeciętnymi możliwościami w organizowaniu różnorodnych wydarzeń – tak biznesowych jak i prywatnych. Zaprosił więc na bankiet, połączony z koncertem gwiazd, swoich pracowników, kontrahentów i dziennikarzy.

Sieć hoteli należących do koncernu jest szczególnie rozbudowana, liczy 12 obiektów wszystkich kategorii – od jednogwiazdkowych ibisów budget do pięciogwiazdkowego Sofitela. Wchodzi w to siedem ibisów (od jednej gwiazdki do trzech), do tego dwa hotele spod znaku Mercure (cztery gwiazdki), dwa Novotele (cztery gwiazdki) i jeden obiekt marki Sofitel (pięć gwiazdek). Daje to w sumie ponad 3300 pokojów. Przy czym najwięcej gości naraz jest w stanie przyjąć Novotel Centrum - w 742 pokojach pomieści ich 1170. Najmniej natomiast przenocuje w ibisie Warszawa Ostrobramska, w którego 137 pokojach są 274 łóżka.

Jak podkreśla Stefan Potocki z AccorHotels, niektóre z warszawskich hoteli to obiekty z długą tradycją, wpisane w krajobraz miasta od lat, jak Mercure Grand przy ulicy Kruczej, Novotel Centrum na Marszałkowskiej, czy Sofitel Victoria przy pl. Piłsudskiego. Inne z kolei to obiekty nowo wybudowane, zabiegające dopiero o miejsce w historii stolicy.

Wszystkie razem mają 86 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni prawie 6 tysięcy metrów kwadratowych. W każdym można zorganizować konferencję, biznesowe spotkanie, naradę lub warsztaty. Na specjalne życzenie przygotowują też wydarzenia o innym charakterze, jak wesela, bale, wspólne kibicowanie rozgrywkom sportowym (np. Novotel Football Night w 2018 roku), koncerty (kampania „ibis. tu mieszka muzyka"), a nawet pokazy mody (Mercure Fashion Night) – zapewnia firma.

Oczkiem w głowie hotelarzy z AccorHotels są restauracje. Firma dzieli je na cztery koncepty: ibis Kitchen, Winestone, Novo Square i La Brasserie. Te warszawskie mogą pomieścić prawie tysiąc osób. Przygotowanych przez nie przysmaków próbowali uczestnicy wspomnianego bankietu. Gości zbawiali też artyści – Kayah i Marcin Wyrostek z zespołem.

Niedługo możliwości hotelowego giganta jeszcze się zwiększą. W tym roku otworzy on w we Włochach drugi hotel marki ibis Styles, a w połowie 2020 roku na Bielanach obiekt mieszczący dwa hotele - Mercure i ibisa.