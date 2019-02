Radisson Collection debiutuje w Polsce

Grupa hotelowa Radisson Hotel Group (RHG) otwiera w Polsce swój pierwszy hotel marki Radisson Collection. Pierwszych gości obiekt ma przyjąć w maju

Markę Radisson Collection przybierze za kilka miesięcy dotychczasowy Radisson Blu przy ulicy Grzybowskiej 24 w Warszawie. Prace modernizacyjne już się rozpoczęły, a hotel będzie nieczynny do maja.

Jak podaje RHG w komunikacie, warszawski Radisson Collection dołączy do grupy obiektów „premium lifestyle". Hotel o standardzie pięciu gwiazdek będzie miał 311 pokoi i apartamentów, a także sale konferencyjne mogące pomieścić ponad 400 osób. Pokoje i przestrzenie wspólne, w tym lobby i restauracja, zostaną zmodernizowane, dzięki czemu we wnętrzach zagości duch nowej marki - pisze RHG.

Radisson Collection to najnowsza, utworzona w ubiegłym roku marka RHG. Ma ją wyróżniać prestiżowa lokalizacja, wyszukane wzornictwo i wysoki poziom usług. Obecnie pod tym szyldem działa 10 obiektów w Europie i w Azji, między innymi w Londynie, Kopenhadze, Belgradzie, Rzymie, Kuwejcie, Maskacie i Rijadzie.

Do Radisson Hotel Group należy ponad 1400 hoteli ośmiu marek. Oprócz Radisson Collection są to: Radisson Blu, Radisson, Radisson Red, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson i prizeotel.