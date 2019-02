Grupa Best Western bogatsza o nową markę i 300 hoteli

Grupa hotelowa Best Western Hotels & Resorts przejęła sieć WorldHotels, liczącą prawie 300 luksusowych hoteli i ośrodków wypoczynkowych na całym świecie

Przejęcie zostało sfinalizowane w ubiegłym tygodniu. Marka WorldHotels odegra zasadniczą rolę we wzmocnieniu oferty Best Western w segmencie upper upscale i luxury - pisze Best Western w komunikacie prasowym.

WorldHotels otrzyma od swojego nabywcy wsparcie logistyczne, marketingowe i sprzedażowe, zachowując przy tym odrębność wizerunkową. Siecią kierował będzie dotychczasowy prezes Geoff Andrew.

Best Western Hotels & Resorts z siedzibą główną w Phoenix w Stanach Zjednoczonych to jedna z największych grup hotelowych na świecie, zrzeszająca około 4,2 tysiąca obiektów w ponad 100 miejscach.

Działają one pod 13 markami: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, V?b, GL?, Executive Residency by Best Western, Sadie Hotel, Aiden Hotel, BW Premier Collection by Best Western, BW Signature Collection by Best Western, a także niedawno powstałymi markami franczyzowymi SureStay Hotel by Best Western, SureStay Plus Hotel by Best Western i SureStay Collection by Best Western.