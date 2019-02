Metropolo otworzył podwoje w Krakowie

To pierwszy w Europie hotel tej chińskiej marki. Wnętrza urządzone są w stylu chińskim, a w recepcji można się napić chińskiej herbaty

Metropolo Kraków by Golden Tulip mieści się w budynku przy ulicy Orzechowej 11 (około 6 kilometrów od centrum miasta), w którym kilka lat temu miało powstać Centrum Kongresowe Gromada.

Poniżej dalsza część artykułu

To pierwszy poza Chinami hotel marki Metropolo należącej do Shanghai Jin Jiang International Hotels Group, największej grupy hotelowej w Chinach i całej Azji i jednej z 10 największych na świecie - podaje hotel w komunikacie prasowym. Należy do niej 7,7 tysiąca hoteli różnych marek o łącznej liczbie 800 tysięcy pokoi w ponad 530 miastach i 67 krajach na całym świecie.

Obiektem zarządza z kolei Louvre Hotels Group, właściciel między innymi marek Premiere Classe, Campanile i Golden Tulip.

Hotel o standardzie czterech gwiazdek ma 220 pokoi urządzonych w stylu „chińskiego art déco". Zaprojektowanie wnętrz powierzono pracowni architektonicznej Tremend.

- W recepcji znalazło się miejsce, gdzie można skosztować chińskiej herbaty - mówi architekt i prezes tej firmy Magdalena Federowicz-Boule, cytowana w komunikacie. - Nieco egzotyczna estetyka chińskiego art déco przenika się tu z europejskim wzornictwem w sposób naturalny i niewymuszony. Głównym akcentem dekoracyjnym są pozłacane klatki. Charakteru dodają eleganckie meble i oświetlenie oraz detale - chińska mozaika, lustra czy ozdobny żyrandol - dodaje Federowicz-Boule.

W hotelu znalazło się również 16 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych, strefa fitness i restauracja Yulan z kuchnią chińską i polską.

Strefy wspólne zaaranżowano w taki sposób, aby sprzyjały nawiązywaniu kontaktów - duże stoły i wygodne krzesła zachęcają do wspólnego celebrowania posiłków. Do prywatnych rozmów przy filiżance herbaty służą odseparowane wnęki. Goście mają również do dyspozycji ogólnodostępną strefę przeznaczoną do pracy.

Jak mówi cytowany w komunikacie dyrektor ds. rozwoju sieci Louvre Hotels Group na Polskę i Europę Wschodnią Adam Konieczny, w Metropolo „podróżnicy z Europy, żądni nowych doznań i przeżyć, odkryją zupełnie nowy styl życia, inspirowany kulturą Państwa Środka", a „chińscy goście na nowo odkryją swoją kulturę".