Nowy Focus w Bydgoszczy

To już trzeci hotel marki Focus w tym mieście. Powstanie w ośmiopiętrowym biurowcu przy ulicy Bernardyńskiej 13

Budynek stoi nad Brdą, w niewielkiej odległości od Starego Rynku i dużych węzłów komunikacyjnych - Ronda Jagiellonów i Placu Kościeleckich, podaje spółka Focus Hotels w komunikacie.

Przez wiele lat mieściły się w nim między innymi biura firmy Projprzem Makrum. Nad projektem przebudowy czuwa bydgoskie studio Architektonika. Prace budowlane powinny rozpocząć się w pierwszej połowie tego roku. Nie wiadomo jeszcze, ile hotel będzie miał pokoi i łóżek ani kiedy zostanie otwarty.

Goście będą mieli do dyspozycji podziemny parking, restaurację, bar, salę fitness, saunę i sale konferencyjne. W każdym pokoju znajdzie się telewizor, biurko do pracy i zestaw do parzenia kawy i herbaty.

Tak jak w innych hotelach sieci Focus, bezpłatne wi-fi dostępne będzie w całym obiekcie, goście będą mogli nieodpłatnie korzystać z sauny i siłowni, dzieci i młodzież do 18 roku życia zakwaterowane w pokoju z rodzicami lub opiekunami przenocują za darmo, a każdy gość dostanie na drogę kanapkę i kawę.

Focus Hotels to polska sieć miejskich hoteli biznesowych, należąca do grupy kapitałowej Immobile z siedzibą w Bydgoszczy. Ma obecnie dziesięć obiektów: w Gdańsku, Sopocie Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Łodzi i Chorzowie, z czego cztery działają pod marką Focus Premium. Dwa kolejne budują się w Lublinie i Warszawie (gości zaczną przyjmować w 2019 i 2020 roku).

Focus Hotels ma także biuro handlowe w Bukareszcie, odpowiedzialne za rozwój sieci w Rumunii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.