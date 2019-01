W Warszawie powstaje hostel a&o

Największa w Europie prywatna sieć hosteli a&o otwiera w Polsce swój pierwszy obiekt. Ma być on gotowy na przyjęcie gości w trzecim kwartale tego roku

Ośmiopiętrowy biurowiec przy ulicy Kasprzaka 18/20 na warszawskiej Woli zmieni się za kilka miesięcy w hostel, donosi w komunikacie prasowym firma a&o Hostels. Prace adaptacyjne właśnie się rozpoczęły, ich zakończenie planowane jest na trzeci kwartał tego roku. Firma nie zdradza, za ile kupiła biurowiec i ile będzie kosztować jego przebudowa.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak mówi dyrektor ds. inwestycji a&o Hostels Henri Wilmes, cytowany w komunikacie, „budynek spełnia podstawowe kryteria", czyli znajduje się w niewielkiej odległości od centrum miasta i można z niego łatwo dojechać do dworca kolejowego i atrakcji turystycznych.

Dodaje, że Warszawa to miasto z potencjałem, do którego chętnie przyjeżdżają backpackersi, rodziny z dziećmi, wycieczki szkolne i grupy turystów, a więc najliczniejsza klientela a&o.

W hostelu przenocować będzie mogło 600 osób (w pokojach dwu- i wieloosobowych). Najtańszy nocleg kosztować ma równowartość 12 euro.

A&o to największa prywatna sieć hosteli w Europie. Firmę założył w 2000 roku w Berlinie Oliver Winter, otwierając tam pierwszy hostel. Dziś a&o prowadzi 34 hostele w 21 miastach w Niemczech, Austrii, Holandii, Czechach, Danii i we Włoszech. Oferuje łącznie 24 tysiące miejsc do spania.

W 2017 roku hostele a&o udzieliły 4 milionów noclegów za 134 miliony euro.