Polska wśród najgościnniejszych krajów

„Nagroda klientów" (Guest Review Award) to wyróżnienie, które Booking.com przyznaje co roku partnerom najlepiej ocenianym przez klientów w kategorii „gościnność". W tym roku tytuł trafił do prawie 760 tysięcy obiektów (759 845) w 219 krajach i terytoriach zależnych. W pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą uhonorowanych hoteli i apartamentów jest Polska. 26 572 nagrodzone obiekty dają jej dziewiąte miejsce w zestawieniu. Pierwsze miejsce na podium zajęły Włochy (106 513 nagród), kolejne przypadły Hiszpanii (46 646), Francji (45 286), Niemcom (36 042), Stanom Zjednoczonym (35 626), Chorwacji (34 027), Wielkiej Brytanii (31 206), Rosji (26 729), pierwszą dziesiątkę zamyka Brazylia (24 477).

W tym roku Booking.com przyznał też nagrodę dla najbardziej gościnnego miejsca na świecie, biorąc pod uwagę najwyższy odsetek wyróżnionych obiektów wśród wszystkich w danym kraju. W tym zestawieniu Polska znalazła się na trzecim miejscu za Austrią i Czechami. Dalej uplasowały się Nowa Zelandia, Tajwan, Rumunia, Węgry, Irlandia, Serbia i Grecja.

W kategorii najgościnniejszych kierunków prym wiodą Göreme (Turcja), Slunj (Chorwacja), Eluanbi (Tajwan), Niagara-on-the-Lake (Kanada), Lake Tekapo (Nowa Zelandia), Bendigo (Australia), Newport (Stany Zjednoczone), Nozawa Onsen (Japonia), Fernando de Noronha (Brazylia) i El Chaltén (Argentyna). Wedle badań przeprowadzonych przez Booking.com 73 procent podróżnych twierdzi, że wybierając kierunek swojej wycieczki, bierze pod uwagę kwestię gościnności.

W kategorii najlepszego typu obiektu wygrywają riady, bed & breakfast, farmy, domy gościnne, aparthotele i ryokany. Tak jak w ubiegłym roku okazało się, że turyści bardzo lubią zatrzymywać się w apartamentach. W bieżącej odsłonie plebiscytu przypadło im 36 procent nagród. Hotele znalazły się na drugim miejscu, ale co ciekawe 73 procent wszystkich wyróżnionych to domy i inne nietypowe obiekty, takie jak łodzie, wiejskie posiadłości czy igloo. Z badania Booking.com, w którym udział wzięło 21 tysięcy podróżnych z 29 krajów wynika, że 35 procent z nich woli spędzić tegoroczne wakacje w wynajętym domu lub mieszkaniu niż w hotelu. 43 procent deklaruje wynajęcie noclegu w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie miało okazji spać.

