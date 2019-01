Turyści chcą więcej atrakcji w hotelach

Po rekordowym roku hotele liczą zyski i planują inwestycje. Turystom sam nocleg już jednak nie wystarcza. Oczekują oni pełnego serwisu, dodatkowych atrakcji i rozrywek, a to skłoni hotelarzy do nawiązania współpracy z ośrodkami kultury, sportu i firmami turystycznymi - prognozuje portal Noclegi.pl

- Rok 2018 był dobry dla polskiej branży turystycznej. Zadecydowały o tym przede wszystkim wyjątkowo długa majówka, udane wakacje, szczególnie nad morzem, a także idealna pogoda poza sezonem - ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes kierownik ds. marketingu portalu Noclegi.pl Agnieszka Wirkowska.

Poniżej dalsza część artykułu

W 2018 roku na wypoczynek w kraju zdecydowała się ponad połowa rezerwujących wyjazdy na tym portalu. Latem oblężenie przeżywało Trójmiasto i nadmorskie miejscowości, mimo że w lipcu ceny noclegu były wyższe nawet o 75 procent niż rok wcześniej. W sierpniu ceny spadły, w niektórych miejscowościach o 30 procent, wciąż jednak były wyższe niż w 2017 roku. Turyści korzystali też z ciepłej jesieni i niższych posezonowych cen - średnio za wyjazd płacili wówczas nieco ponad tysiąc złotych.

- Październik był lepszym miesiącem niż wrzesień pod względem rezerwacji, a to właśnie za sprawą ładnej pogody. Turyści, którzy zarezerwowali nocleg w tym okresie, nie tylko mogli się cieszyć idealną pogodą, ale także skorzystali ze znacznie niższych cen - zaznacza Agnieszka Wirkowska. Wśród najpopularniejszych miejscowości królował Gdańsk, Kołobrzeg, Sopot i Gdynia, a w górach Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba i Wisła.

Dużą popularnością cieszyły się tzw. city breaki, czyli krótkie, weekendowe wypady, zwłaszcza do Krakowa, Warszawy, Poznania i Wrocławia. Latem w Warszawie liczba rezerwacji wzrosła o 191 procent w skali roku. Dla hotelarzy rekordowy był także sylwester, a ceny w Tatrach i Sudetach wzrosły w tym okresie o 75-100 procent. W Zakopanem za dwudniowy pobyt trzeba było zapłacić 2282 złotych, a w Karpaczu 1690.

- Turyści, którzy rezerwowali nocleg na naszym portalu, wybierali przede wszystkim polskie miejscowości, choć te zagraniczne nie tracą na popularności. W 2018 roku dominowały Chorwacja, Węgry i Słowacja. W 2019 roku będzie rozwijała się turystyka krajowa. Obiekty noclegowe cały czas podnoszą swoje standardy i jakość - mówi ekspertka Noclegów.pl. Polacy przywiązują coraz większą wagę do jakości miejsca noclegowego. Choć wciąż istotnym czynnikiem jest dla nich cena, to zwracają uwagę również na indywidualne podejście do klienta, ciekawy wystrój wnętrz czy oferty wykraczające poza usługi związane stricte z noclegiem.

- Turyści są coraz bardziej wymagający i decydując się na wyjazd poza miejsce zamieszkania, nie oczekują jedynie noclegu, lecz także innych atrakcji. Goście najczęściej pytają o to, czy w obiekcie noclegowym można skorzystać z usług relaksacyjnych, czy jest basen, jacuzzi lub sauna. Właściciele obiektów mają świadomość, że muszą cały czas poprawiać jakość i dostosowywać się do potrzeb gości - podkreśla Wirkowska.

Hotele dbają o komfort gości. Często oferują opiekunkę do dzieci, animacje dla najmłodszych i atrakcje dla całej rodziny. Część hoteli przyciąga klientów regionalnym menu. Z analizy pytań na portalu Noclegi.pl wynika, że Polakom zależy na udogodnieniach, od napojów czy posiłków po artykuły higieniczne w pokoju. - Pojawiają się dodatkowe udogodnienia w postaci całodobowego wyżywienia. Można wykupić standardową ofertę, czyli bez wyżywienia, można wybrać jedynie śniadanie, ale coraz więcej obiektów ma u siebie restaurację. Co więcej, coraz popularniejsze staje się podróżowanie ze zwierzętami i zdarza się, że hotele przyjmują gości ze zwierzętami bezpłatnie - mówi Agnieszka Wirkowska.

ARTYKUŁY POWIĄZANE