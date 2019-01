Rafał Rosiejak pokieruje działem CBRE Hotels

Z początkiem stycznia stanowisko dyrektora działu świadczącego usługi doradcze dla rynku hotelarskiego firmy CBRE objął Rafał Rosiejak

Rosiejak to doświadczony doradca biznesowy z ponad 25-letnim stażem, od 15 lat związany z branżą hotelarską i konferencyjną. W 2004 roku został dyrektorem hotelu włoskiej sieci Domina Hotels & Resorts w Poznaniu. W latach 2008-2012 był krajowym koordynatorem ds. zakwaterowania drużyn, sponsorów i kibiców podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012, pracował też w Zurichu dla FIFA przy organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku jako szef zakwaterowania. W latach 2013-2016 był dyrektorem Centrum Konferencyjnego na Stadionie Narodowym, a następnie Centrum Konferencyjnego Expo Mazury w Ostródzie. W 2017 roku przygotował do otwarcia i wprowadził na rynek hotel Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa.

Do zespołu jako starszy konsultant dołączyła również Agnieszka Topczewska. Doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując z polskimi i międzynarodowymi sieciami hoteli, dla których tworzyła między innymi strategie rozwoju obiektów i analizy rynku. Zarządzała również projektami z zakresu nieruchomości w Polskich Kolejach Państwowych i przy organizacji UEFA Euro 2012. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiowała gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami.

CBRE to firma doradcza i inwestycyjna działająca w branży nieruchomości komercyjnych, z siedzibą główną w Los Angeles. Zajmuje się doradztwem strategicznym w zakresie inwestycji i wynajmu, zarządzaniem nieruchomościami i inwestycjami, administrowaniem firmami, wyceną, oferuje usługi deweloperskie, konsultingowe i analityczne. Zatrudnia ponad 80 tysięcy pracowników w około 450 biurach na całym świecie.

