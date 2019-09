Hiszpańska branża turystyczna alarmuje: Upadnie 500 hoteli

Hiszpański portal thelocal.es cytuje za gazetą "Cinco Dias" prezesa Hiszpańskiej Konfederacji Hoteli i Kwater Turystycznych (CEHAT) Juana Molasa, który oświadczył, że około 500 hoteli w całej Hiszpanii musi się zamknąć w związku z ogłoszeniem upadłości przez brytyjskie biuro podróży Thomas Cook.

Z tego 100 to hotele zarządzane przez Thomasa Cooka, a pozostałe to obiekty, które współpracowały z koncernem i Cook rezerwował w nich od 30 do 50 procent hoteli. Według Molasa, rząd powinien pomóc branży w przetrwaniu kryzysu. Jak szacuje CEHAT, zabraknie im co najmniej 220 milionów euro.