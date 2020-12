Encyklopedia IPN bez Olszewskiego, Kaczyńskiego, Kuronia, Michnika

Opublikowano jednak też nazwiska innych działaczy. Wśród not biograficznych znaleźliśmy m.in. nazwiska Jacka Kurskiego, Piotra Semki, Leszka Maleszki, Donalda Tuska czy lidera związku Lecha Wałęsy.

Wokół braku niektórych nazwisk zrobiło się głośno gdy niektórzy działacze wytknęli IPN „zacieranie przeszłości", „wymazywanie niektórych nazwisk z historii" i porównali działania Instytutu do powieści „1984" Georga Orwell.

Przypomniała ona, że 10 grudnia została uruchomiona nowa wersja portalu Encyklopedia Solidarności – encysol.pl. Instytut Pamięci Narodowej przejął opiekę nad tą cenną inicjatywą po innym podmiocie. „Na obecnym portalu znajduje się tylko ok. jednej trzeciej biogramów i haseł przedmiotowych opublikowanych w jego poprzedniej wersji. Pozostałych zabrakło, ponieważ IPN nie posiada do nich praw autorskich, co uniemożliwia publikację zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej. IPN prowadzi negocjacje w sprawie pozyskania tych praw" – stwierdziła Barbara Kiwała. „Inicjatywa pod nazwą Encyklopedia Solidarności obejmuje łącznie około 5000 biogramów oraz 2000 haseł przedmiotowych, i jest wciąż rozwijana" - dodała Kiwała.