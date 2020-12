Tajemnice zbrodni na Romach w Tarnogrodzie

Śledztwo zostało rozpoczęte dopiero teraz, gdy do IPN trafiły materiały z policji i Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju. Otóż latem w czasie robót remontowo-budowlanych na placu targowym w Tarnogrodzie znaleziono szczątki ludzkie. Zostały one zabezpieczone przez policję.

Jak podaje pion śledczy IPN, wydobyto kości, fragmenty ciał oraz przedmioty osobiste należące do około 17 osób. Miejsce ekshumacji oraz charakter wydobytych przedmiotów, a także zeznania przesłuchanych świadków – Kazimierza B. i Mariana D., oparte na relacjach nieżyjących osób, wskazują zdaniem IPN na to, że szczątki mogą należeć do Romów zamordowanych przez żandarmów niemieckich w 1942 r. Zdaniem śledczego koresponduje z tym też treść wstępnego raportu z ekshumacji, sporządzonego przez archeologów.