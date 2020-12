Skrzypce zesłańców w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Józef Jąkała z żoną Ludwiką i dziećmi zostali deportowani 10 lutego 1940 roku z miejscowości Góra koło Lwowa. Otrzymali pół godziny na spakowanie. Zabrali z sobą żywność, pościel, odzież i ... skrzypce, przekazane im jeszcze przez ojca. Służyły one do rodzinnego muzykowania. Po trzech tygodniach podróży w bydlęcych wagonach rodzina Jąkałów dotarła do miejscowości Czary w głębi syberyjskiej tajgi. Po ogłoszeniu amnestii w 1941 r. synowie Stanisław i Franciszek wstąpili do armii generała Andersa, ale też Józef z żoną Ludwiką i młodszymi dziećmi wyszli z ZSRR do Iranu. Przeszli przez polskie obozy dla uchodźców w Indiach i Tanganice, a w 1947 r. powrócili do Polski. Skrzypce towarzyszyły im w czasie trwającej wiele lat tułaczki.