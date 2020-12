Światło dla ofiar stanu wojennego

W tym roku do akcji społecznej Instytutu Pamięci Narodowej "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności" przyłączy się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Jak podaje biuro prasowe Episkopatu, jego przewodniczący w niedzielę o godz. 19.30 w oknie pałacu arcybiskupiego w Poznaniu zapali symboliczne światło upamiętniające ofiary komunistycznych represji. Do akcji włączy się również bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski

Zainicjowana kilka lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej akcja społeczna „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło wolności" nawiązuje do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 roku w ten właśnie sposób – w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.

Jak przypomina, IPN zainicjowana przez niego kilka lat temu akcja społeczna „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności" nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy, ale też inni mieszkańcy Wolnego Świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.

– To był wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano symboliczne świeczki – przypomina IPN. Do podobnego gestu jedności z żyjącymi w rzeczywistości stanu wojennego w odezwie do narodu wzywał wtedy Amerykanów prezydent Ronald Reagan.