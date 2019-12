Paszporty na wagę życia

W latach 1941–1943 Aleksander Ładoś, poseł RP w Bernie, wraz z kilkoma współpracownikami stworzył grupę, która dostarczała Żydom fałszywe dokumenty, dzięki którym wielu z nich uniknęło śmierci. Do ilu osób trafiły? Nie wiadomo. W czwartek w Instytucie Pileckiego w Warszawie zostanie jednak zaprezentowana publikacja, w której zamieszczono ponad trzy tysiące nazwisk. To efekt dwuletniej pracy zespołu naukowców, którzy starali się odtworzyć zakres działania tzw. grupy Ładosia i skompletować listę osób, które mogły wejść w posiadanie paszportów.

Dokumenty trafiały do Żydów znajdujących się na terenie okupowanej Polski, ale też do Belgii, Holandii, Francji, Słowacji, Włoch, a także do pozbawionych niemieckiego obywatelstwa Żydów pochodzących z Niemiec i Austrii.

Osoby, które posiadały takie dokumenty, niekiedy były traktowane przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego jako cudzoziemcy, czyli mogły zostać umieszczone na listach osób przeznaczonych do wymiany lub zostać skierowane do obozów przejściowych dla internowanych. Jak czytamy w notatce z wydawnictwa, dokumenty te powinny: „co do zasady chroniły ich właścicieli przed wywózką do obozów śmierci na terenach okupowanych przez III Rzeszę".