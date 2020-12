Świąteczne paczki dla powstańców

Do weteranów dostarczą je przedstawiciele Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, w akcji uczestniczy też Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

To kolejna edycja akcji "Pamiętam, pomagam". Przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą oraz Dniem Niepodległości, otrzymują oni paczki z żywnością. Są to specjalnie przygotowane dania lub wysokiej jakości produkty żywnościowe.

Jak zaznacza Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, to forma okazania pamięci o weteranach Rzeczypospolitej. – Paczki z żywnością to piękna symbolika. Przekazujemy podarunki, razem przeżywamy świąteczny czas, rozmawiamy i pokazujemy, że zależy nam na osobach, które walczyły o wolność Polski – zaznacza Rafał Szczepański.

Organizatorzy planują dostarczyć do Powstańców Warszawskich ok. 200 paczek. Za ich dystrybucję odpowiada Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. – Codziennie jesteśmy z powstańcami. Zawozimy im posiłki, lekarstwa oraz zakupy. Nasi pracownicy i wolontariusze są w pełni przeszkoleni. Stosują środki dezynfekcji oraz korzystają z masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych – opisuje Janusz Owsiany, który kieruje Domem Wsparcia Dla Powstańców Warszawskich.

– To dla nas wiele znaczy, że tyle osób wciąż o nas pamięta. Powstańcy Warszawscy to osoby po dziewięćdziesiątym roku życia. Dla niektórych z nas to ostatnie święta w smutnym czasie samoizolacji. Z dala od rodziny i przyjaciół szczególnie docenia się takie gesty – uważa Zbigniew Galperyn ps. Antek prezes Związku Powstańców Warszawskich.