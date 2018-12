Zdegradować generała Jaruzelskiego

Szef porozumienia kombatantów apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o odebranie stopnia generała Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Dr Jerzy Bukowski rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, w apelu skierowanym do prezydenta Dudy, który właśnie trafił do mediów przekonuje, że „są podstawy prawne do odebrania stopnia generałowi Jaruzelskiemu".

Czytaj także:

Sondaż: Czy należy zdegradować oficerów z okresu PRL takich jak generał Wojciech Jaruzelski?

Poniżej dalsza część artykułu

W imieniu Porozumienia zwraca się do prezydenta „z ponowną prośbą o pozbawienie stopnia wojskowego generała Wojciecha Jaruzelskiego". Przypomina, że ta organizacja od 4 lutego 2010 roku „konsekwentnie, lecz niestety bezskutecznie zabiega u kolejnych głów państwa o podjęcie tej ważnej decyzji, która stanowiłaby czytelne i sugestywne rozliczenie epoki PRL".

„Powyższa prośba nie ma nic wspólnego z tzw. ustawą degradacyjną, która została przez Pana zawetowana w tym roku. Naszemu Porozumieniu zależy wyłącznie na symbolicznym, ale jednoznacznym wskazaniu Polakom, kto z narażeniem życia zasłużył się w walce o niepodległość Rzeczypospolitej i należą mu się od niej najwyższe honory, a kto powinien być trwale napiętnowany jako zdrajca rodzimej racji stanu; dlatego przywołuję w kontekście tych postaw jedynie dwa nazwiska: Kuklińskiego oraz Jaruzelskiego" – tłumaczy dr Bukowski.

I przypomina, że prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 2012 roku cała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została uznana za związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego. „Sąd podkreślił, że ten związek miał swoją strukturę, przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały od marca 1981 roku, a na jego czele niewątpliwie stał gen. Jaruzelski. Potwierdził również, że - co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego - dekrety i uchwała o wprowadzeniu stanu wojennego podjęte przez Radę Państwa 12 grudnia 1981 roku były nielegalne" – dodaje Jerzy Bukowski.

Tłumaczy, że „na podstawie paragrafu 2. artykułu 327. kodeksu karnego można orzec degradację osoby, która w chwili popełnienia czynu zabronionego była żołnierzem w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego".

„Apeluję do Pana Prezydenta o zastosowanie powyższego przepisu wobec człowieka najpełniej symbolizującego poddaństwo Polski wobec Związku Sowieckiego - generała Wojciecha Jaruzelskiego i pozbawienie go stopnia wojskowego w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego" – napisał dr Jerzy Bukowski.