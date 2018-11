Program wydarzeń IPN podczas XXVII Targów Książki Historycznej

Autorzy na stoisku IPN nr 84

1 grudnia (sobota) 12.00-13.00 Jolanta Mysiakowska-Muszyńska i Wojciech Muszyński

13.00-14.00 Andrzej Wasylewski 15.00-16.00 Mariusz Olczak

16.00-18.00 Krzysztof Wyrzykowski

1 grudnia (sobota) 13.00-14.00 Andrzej Wasylewski

2 grudnia [niedziela]

12.30-13.30 Włodzimierz Suleja

„Tryptyk Niepodległa" – koncert akustyczny

1 XII (sobota) godz. 17.00 Sala Koncertowa Zamek Królewski

Koncert złożony z części zatytułowanych: - I – Niewola; II – Walka; III – Wolność. Wejściówki do odebrania na stoisku IPN nr 84.

FILMY i WARSZTATY

Warsztaty dla młodzieży „Moja Niepodległa" – zajęcia dla uczniów. Chcecie dowiedzieć się w ciekawy sposób, jak Polacy odzyskali Niepodległość? Jaką rolę odgrywał w tym procesie Józef Piłsudski? Zapraszamy na prezentację najnowszej gry IPN. Na zwycięzców czekają nagrody! W ramach zajęć będą prowadzone także warsztaty KOMIKSOWE!

Film „Zapora" – Rówieśnik Niepodległej – pokaz filmu o Hieronimie Dekutowskim „Zapora" (1918–1949), bohaterze podziemia niepodległościowego, żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „cichociemnym", dowódcy oddziałów partyzanckich AK, DSZ i WiN na Lubelszczyźnie, odznaczonym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.„Zapora" został aresztowany wraz ze swoimi sześcioma podkomendnymi we wrześniu 1947 r. W śledztwie był torturowany. Wyrokiem komunistycznego sądu został skazany na śmierć. Majora Dekutowskiego i jego podkomendnych zamordowano w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie 7 marca 1949 r.

Warsztaty „100–lecie powstania polskiego lotnictwa wojskowego" – sto lat temu miał miejsce pierwszy lot bojowy samolotu w polskich barwach. Kiedy i jak to się stało, że symbolem polskiego lotnictwa jest dziś biało-czerwona szachownica? O tym i o wielu innych ciekawostkach związanych z polskim lotnictwem możecie się przekonać, uczestnicząc w naszym warsztacie. Przed wami są zadania: obronić Lwów w 1918 r. i Warszawę w 1939 r. oraz zwyciężyć podczas Bitwy o Anglię.

WYSTAWY

„Powstała, by żyć" – wystawa opowiada o wysiłku zbrojnym rozpoczętym w sierpniu 1914 r. przez Legiony Polskie u boku Austro-Węgier, o Korpusach Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii generała Józefa Hallera sformowanej we Francji, m.in. dzięki szerokiej mobilizacji amerykańskiej Polonii. Przedstawia też zarys towarzyszącej walce intensywnej działalności politycznej i dyplomatycznej, której rezultatem było np. podpisanie w imieniu Polski przez Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

„Powstała, by żyć" jest wystawą plenerową, która podróżuje po wszystkich dużych miastach Polski. Na targach prezentujemy Państwu tylko jej fragmenty. Zapraszamy do śledzenia ekspozycji w całej Polsce.

„Ojcowie Niepodległości" – zaprojektowana jako wystawa plenerowa, składająca się z 30 plansz. Część wstępna (plansze 2–12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic i oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia.

W głównej części wystawy (plansze 13–30) zaprezentowane zostały postacie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni.

Wystawę można zobaczyć na naszym biało-czerwonym szlaku w całej Polsce: mojaniepodlegla.pl.

„Młoda grafika polska dla Niepodległej" – wystawa prezentuje 13 unikatowych prac młodych, polskich artystów. Na plakatach przedstawili oni swoją wizję wydarzeń historycznych z 1918 r. Oryginalne prace przenoszą w formę znaku plastycznego idee niepodległości, polskości i walki o wolność. Każdy plakat powiązany został ze zdjęciem, cytatem oraz krótką narracją historyczną dotyczącą różnych form polskiej walki o wolność. Połączenie plakatu, zdjęcia, cytatu i tekstu w jednej wystawie stanowi dodatkową inspirację dla pogłębienia wiedzy historycznej i szerokiej dyskusji o patriotyzmie w Polsce.

„7. Eskadra Myśliwska" – z historią polskiego lotnictwa bezpośrednio związany jest reżyser i twórca kultowego filmu „King Kong". Merian C. Cooper – bo o nim tu mowa – stworzył film o wielkiej małpie w 1933 r. Mało kto wie, iż Cooper był niezwykłym amerykańskim pilotem, któremu udało się zwerbować kilku kolegów do walki z bolszewikami. Jak to się stało, jakie były jego losy? Jeżeli interesujecie się lotnictwem, zapraszamy do oglądania fragmentów wystawy przygotowanej wspólnie przez IPN i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

