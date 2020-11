Gdzie Niemcy ukryli ciało Hubala?

Poszukiwania w Kraśnicy w powiecie opoczyńskim prowadził Instytut Pamięci Narodowej. Miały one na celu „zweryfikowanie legendy krążącej po okolicy oraz relacji świadków, które mówią, że na początku maja 1940 r. nocą na plebanię przyjechali niemieccy żołnierze i kazali proboszczowi pochować na miejscowym cmentarzu zwłoki poległego polskiego żołnierza, którym rzekomo miał być major Henryk Dobrzański".

Świadkowie jako miejsce pochówku wskazali część cmentarza, która jest pustą polaną. Podczas badań naukowcy odnaleźli blisko 40 jam grobowych. „Wstępna analiza antropologiczna szczątków kostnych oraz artefaktów znalezionych przy zmarłych wykluczyła, aby wśród nich mogły znajdować się te należące do majora Dobrzańskiego" – podaje IPN.

Informacja o prawdopodobnej lokalizacji miejsca pochówku majora pojawiła się nie po raz pierwszy. W 2016 r. do Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów trafiły szczątki osoby typowanej jako „Hubal", które zostały odnalezione przez Fundację „Honor, Ojczyzna" im. Raginisa w miejscowości Inowłódz (woj. łódzkie). Badania antropologiczne zostały przeprowadzone w Warszawie i szczątki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Poszukiwania szczątków majora prowadzone są niemal od jego śmierci. Wiadomo, że po jego zastrzeleniu ciało zostało przewiezione przez Niemców do koszar w Tomaszowie Mazowieckim. Tam ślad się urywa.

Cień szansy na odnalezienie ciała majora pojawił się w 2002 r. W Wiedniu natrafiono na fotografie wykonane przez żołnierzy Wehrmachtu na terenie okupowanej Polski. Jedno ze zdjęć przedstawia ciało Henryka Dobrzańskiego leżące na marach, obłożonego gazetami i igliwiem. Część historyków wskazuje, że to może oznaczać, że ciało zostało spalone.

Henryk Dobrzański od 1912 r. należał do Polskich Drużyn Strzeleckich, a od 1914 r. do Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do pułku ułanów. Uczestniczył w obronie Lwowa, a potem w wojnie polsko-bolszewickiej. Odznaczony został czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.